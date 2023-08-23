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НовостиОбщество23 августа 2023 11:02

В центре Перми продают помещение магазина «ВкусВилл»

Помещение находится на первом этаже жилого дома на Комсомольском проспекте, 56
Екатерина Оборина
Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

В центре Перми выставили на продажу торговое помещение, расположенное на первом этаже жилого дома на Комсомольском проспекте, 56. Там сейчас располагается магазин сети «ВкусВилл». Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».

Площадь коммерческой недвижимости составляет 550 квадратных метров. В объявлении указано, что помещение имеет витринное остекление, а также отдельный вход и сдано в аренду. Собственник продает данный объект за 135 млн рублей.

Напомним, федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» открыла точку по Комсомольскому проспекту, 56 в конце июля 2021 года. Это был первый магазин сети в краевой столице.

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