Допобразованию в Прикамье будет уделяться особое внимание

Пермскому краю одобрена заявка на создание еще 72 центров «Точка роста», одного «IT-куба» и двух школьных кванториумов. Фото: минобр.

На традиционной августовской конференции педагогических работников много говорили о дополнительном образовании. Оно играет важную роль в становлении личности ребенка и в развитии его талантов.

Уже не первый год в рамках нацпроекта «Образование» в Прикамье создают новые кванториумы, «IT-кубы», Точки роста и другие центры притяжения ребят и взрослых.

- В 2024 году будет создано 1,9 тыс. новых мест в допобразовании по приоритетным направлениям, - сообщила министр образования и науки Пермского края. - В следующем учебном году Пермскому краю одобрена заявка на создание еще 72 центров образования «Точка роста», одного центра цифрового образования «IT-куб» и двух школьных кванториумов.

К слову, отдельное внимание на августовском педсовете было уделено обновлению материально-технической базы, строительству и ремонту объектов образования. По поручению Президента на территориях детских садов и школ будут обустроены научные детские площадки, которые будут содержать игровые объекты, иллюстрирующие различные направления науки и помогающие ребятами получить базовые знания о ее перспективных направлениях и великих открытиях.

Также за счет средств федерального бюджета в школах будет обновляться материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. В 2024 году Пермский край получит федеральное финансирование на ремонт двух школьных бассейнов, центров допобразования и школьных спортзалов.

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