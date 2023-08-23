Полиция провела выемку документов в администрации Краснокамска

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов вчера, 22 августа, провели выемку документов в администрации Краснокамского городского округа. Об этом сообщает газета «Наш город – Краснокамск» на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По информации издания, оперативные мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», в мэрии данную ситуацию пока никак не прокомментировали. По одной из версий предполагается, что внимание оперативников могли привлечь возможные нарушения, которые были допущены во время реконструкции набережной города.

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