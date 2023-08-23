С 1 сентября в школах Прикамья будет введена единая система профориентации

С шестого класса ребята смогут познакомиться со своими будущими профессиями. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На августовской конференции педагогических работников Пермского края отдельное внимание было уделено профориентационной работе, ведь в будущем это поможет решать кадровый вопрос промышленным предприятиям региона.

- Воспитание в образовательных учреждениях является стратегическим национальным приоритетом, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махинин. - Мы должны широко применять методики, разработанные федерацией, и сочетать их с собственными ресурсами, а также использовать потенциал семьи. Все это позволит нам привить ребятам правильные ценности, создать такие условия, чтобы они с удовольствием учились, и имели все возможности для внеурочного развития.

Сейчас в школах Пермского края проходит модернизация зданий, наполняется и их внутренняя инфраструктура. Особое внимание при этом уделяется развитию профильного образования.

- В этом учебном году у учеников 6-11-х классов появится нововведение: будет введена единая система профориентации, которая будет состоять из нескольких компонентов, - рассказала на конференции министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Минпросвещения России разработало единую модель, в основу который заложен профориентационный минимум. Его будут реализовывать на базе всероссийского проекта «Билет в будущее».

Другие компоненты - это занятия по профориентации «Россия – мои горизонты», которые будут проводиться еженедельно по четвергам, открытие профильных предпрофессиональных классов, ориентированных на востребованные профессии на рынке труда, экскурсии на производство, лекции и профориентационные выставки.

Кстати, в Пермском крае уже открыты медицинские, инженерные, агроклассы и другие. С нового учебного года в пермской гимназии №2 должен открыться медико-фармацевтический класс, в школе №28 – в правовой класс Сперанского, а в лицее №1 будет открыт класс-партнер федерального центра «Сириус» при поддержке Пермского политеха и ПНППК.

Еще одним из механизмов профобучения школьников станет проект «Первая профессия», который стартует с 1 сентября этого года. Он позволит старшеклассникам уже в школе проходить обучение по программам профессионального обучения на базе техникумов или колледжей и получить первую профессию, с которой они в будущем смогут начать свой карьерный путь.

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