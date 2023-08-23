С нового учебного года во всех СПО Прикамья появятся советники по воспитанию

Советники по воспитанию будут организовывать спортивные и культурные мероприятия для студентов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми прошла традиционная августовская конференция педагогических работников, где были обозначены основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования.
- С 1 сентября по поручению Президента Владимира Путина во всех техникумах и колледжах Пермского края начнут работу 69 советников по воспитанию, - сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - В их задачи будет входить развитие воспитательной среды, вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность, а также взаимодействие с родительским сообществом.
Советники по воспитанию будут организовывать спортивные и культурные мероприятия для студентов, патриотические акции и слеты. По словам министра, советники директора по воспитанию играют важную роль в реализации государственной политики в сфере воспитания детей. Напомним, с 2022 года в 274 пермских школах уже работают 299 советников.
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