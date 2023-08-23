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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:30

В Перми пропала 18-летняя девушка

Пермячка ушла из дома в Кировском районе десять дней назад и исчезла
Анна Маркова
Девушка ушла из дома еще 11 августа и пропала.

Девушка ушла из дома еще 11 августа и пропала.

В Перми пропала 18-летняя Александра Смолякова. О ее поисках объявил поисковый отряд «Прикамье Поиск».

Волонтеры сообщают, что девушка ушла из дома 11 августа в Кировском районе и с тех пор неизвестно где она находится. Из особых примет – на плече у пропавшей тату в виде лисы.

- Ее телефон недоступен с 11 августа, мы всех ее знакомых обзвонили, но никто не знает, где она может быть, - рассказала "Комсомолке" родственница пропавшей.

Если вы знаете, где может, находиться Александра, сообщите по телефонам: 8 9223456702 или 112.

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