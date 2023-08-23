Пермскому приюту для собак «Островок надежды» нужна помощь неравнодушных людей

Фото: Центр реабилитации собак «Островок надежды»/ВКонтакте

Волонтеры приюта «Островок надежды» вновь обращаются за помощью к неравнодушным жителям Пермского края. Сразу несколько возрастных подопечных приюта сильно заболели, теперь их ежедневно нужно возить в клинику, но средств на это у волонтеров не хватает.

- Летняя жара сказалась на самочувствии пожилых собачек. Финансов на лечение катастрофически не хватает, и мы с огромной надеждой обращаемся к вам за помощью в лечении наших собак-больнушек, и, в частности, нашего Мишани, - обращаются к жителям Прикамья волонтеры.

У Миши непростая судьба, когда он постарел, то стал не нужен хозяевам и его выбросили на улицу. Волонтеры нашли его на трассе Кудымкар- Карагай летом 2022 года, пес был сильно истощен и даже не мог стоять на лапах. Сотрудники и волонтеры «Островка» окружили парня заботой и любовью. Миша отъелся, встал на лапы и начал гулять. Все было неплохо, но недавно Мишу нашли в лежачем состоянии в вольере. Парень не может ходить. Пока его перевели в санитарник, но надо скорее везти в клинику на обследование.

Вы можете помочь жителям «Островка надежды», перечислив средства на счет 2202206264889697 (Сбер), Марина Владимировна С. Обязательно с пометкой "Благотворительно на лечение".

Финансовый отчет волонтеры публикуют здесь: https://vk.com/topic-23759983_49431309

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