МЧС предупредило о ночных заморозках в Пермском крае

В Прикамье на почве и в воздухе может быть до - 2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае ночью 24 августа и утром возможны заморозки. Об этом предупреждает жителей региона МЧС.

По информации синоптиков, местами ожидается до -2 °C. Владельцам огородов уже стоит позаботиться о снятии урожая.

Кстати, по данным Яндекс. Погода, днем в Перми 24 августа будет не выше + 16 градусов, дождей не ожидается. К выходным станет еще прохладнее на пару градусов, и возможны осадки.

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