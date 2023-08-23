МЧС предупредило о ночных заморозках в Пермском крае

В Прикамье на почве и в воздухе может быть до - 2 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Пермском крае ночью 24 августа и утром возможны заморозки. Об этом предупреждает жителей региона МЧС.
По информации синоптиков, местами ожидается до -2 °C. Владельцам огородов уже стоит позаботиться о снятии урожая.
Кстати, по данным Яндекс. Погода, днем в Перми 24 августа будет не выше + 16 градусов, дождей не ожидается. К выходным станет еще прохладнее на пару градусов, и возможны осадки.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер