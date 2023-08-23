Из-за коммунальной аварии затопило центр Перми

Вода затопила улицу Ленина в районе ЦУМа. Фото: соцсети.

Сегодня утром в центре Перми случился потоп. Улица Ленина у ЦУМа, Комсомольский проспект залило водой. В компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что произошла значительная утечка на улице Газеты Звезда, 21.

- Бригада выехала для обследования и устранения, - сказали в пресс-службе «Новогора». - Если потребуется отключение потребителей - сообщим дополнительно.

Спустя некоторое время утечка на улице Газеты Звезда, 21 была локализована. В компании сказали, что нужны ремонтные работы с раскопкой, к которым приступят после согласования со всеми городскими службами.

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