Музей авиации в Перми больше не работает

Музей авиации создавался два десятка лет. Фото: архив "КП"

В Перми закрылся музей авиации под открытым небом. Об этом сообщается на странице музея в социальной сети:

«Турфирма «Живая история», которая курировала нашу работу и музей, больше не сотрудничают с нами. Дальнейшая судьба самолетов, стоимость билета и экскурсий пока неизвестны. На время музей замораживает деятельность, следите за анонсами».

Под постом пользователи оставили десятки комментариев с сожалением, что музей закрыт: «Не поняла, то есть вы сделали реконструкцию в начале месяца, ради того, чтобы закрыть свои двери? Грустно, зимой не посетить - закрыты, летом тоже теперь закрыты. Может рассмотреть идею самостоятельного посещения?», — предлагают пермяки.

Напомним, Сергей Павлов начал создавать музей в 2000 году. Долгое время вход в него был бесплатным. Постепенно коллекция пополнялась, посетители могли увидеть и заглянуть в кабины вертолетов Ми-6, Ми-2, истребителя МиГ-23, там находится различное оборудование и комплектующие для воздушной техники.

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