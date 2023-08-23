В Перми прохожие задержали грабителя с ножом

Мужчина угрожал продавцу ножом и забрал деньги из кассы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Орджоникидзевском районе 10 июня пьяный мужчина с кухонным ножом ворвался в продуктовый магазин. Он начал размахивать им перед продавцом и потребовал достать деньги из кассы.

Женщина отказалась, но налетчик продолжал настаивать, размахивал ножом и выхватил ключ из кассового ящика. Продавец попыталась оказать сопротивление, но тот оттолкнул ее, забрал деньги из кассы и убежал.

- Выбежав на улицу, женщина обратилась к прохожим, которые догнали и задержали мужчину, - рассказали в суде Орджоникидзевского района. - Они забрали у него нож, украденные деньги и вызвали полицию.

Мужчину задержали за разбой. Выяснилось, что он уже был судим. Суд приговорил его к 4 годам 4 месяцам в колонии особого режима.

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