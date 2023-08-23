В Перми объявлен конкурс на разработку проекта новой поликлиники на Гайве

Поликлиника на Гайве сможет принимать до 200 пациентов в смену. Фото: Минстрой.

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на разработку проекта и строительства поликлиники в микрорайоне Гайва в Перми. Об этом сообщает региональный Минстрой. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября.

Новую поликлинику планируют построить рядом с больницей на улице Писарева, 56. Она сможет принимать до 200 пациентов в смену. В ней будет женская консультация с дневным стационаром.

Также по плану кабинеты терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, реабилитации, физиотерапии. По плану новая поликлиника должна заработать в реализации в 2026 году.

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