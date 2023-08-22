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НовостиПроисшествия22 августа 2023 18:02

Житель Прикамья осужден на шесть лет за убийство знакомого у ночного клуба

Мужчина признан виновным в причинении смертельных травм знакомому
Екатерина Оборина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском вынесли приговор 23-летнему местному жителю за убийство знакомого возле ночного клуба. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла 6 мая этого года возле ночного клуба в поселке Октябрьский. Во время ссоры виновный ударил своего приятеля кулаком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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