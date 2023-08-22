Житель Прикамья осужден на шесть лет за убийство знакомого у ночного клуба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском вынесли приговор 23-летнему местному жителю за убийство знакомого возле ночного клуба. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла 6 мая этого года возле ночного клуба в поселке Октябрьский. Во время ссоры виновный ударил своего приятеля кулаком по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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