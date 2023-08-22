Новая поликлиника в Ленинском районе Перми начала прием пациентов

Фото: permkrai.ru

В Перми открыли новую поликлинику на улице Ленина, 16. Это долгожданный объект здравоохранения для жителей Ленинского района города. Новое здание рассчитано на ежедневный прием 400 пациентов. К филиалу прикреплены 32 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В рамках рабочего выезда медучреждение посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона осмотрел новые просторные помещения, а также познакомился с организацией дневного стационара, отделения реабилитации и восстановительного лечения.

В рамках рабочего выезда поликлинику посетил губернатор Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

Площадь самой большой поликлиники в Прикамье составляет 7,9 тыс. квадратных метров. В новом филиале Городской клинической поликлиники Перми работают 105 врачей, которые окажут помощь почти по любому профилю. В частности, по таким профилям, как акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, гематология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная диагностика, неврология, нейрохирургии, онкологии, офтальмологии и другим. Квалифицированную медицинскую помощь здесь могут получить обычные и маломобильные пациенты.

Здание отличается от других современным дизайном, широкими коридорами и просторными залами для ожидания. Фото: permkrai.ru

Также в четырехэтажном здании появился круглосуточный травмпункт. Он, по словам министра здравоохранения края Анастасии Крутень, является первым в Ленинском районе Перми.

Кабинеты оснащены современным оборудованием. Фото: permkrai.ru

– Поликлиника укомплектована необходимыми кадрами и оснащена современным оборудованием, что увеличит доступность медицинской помощи в районе и удовлетворенность пациентов. Это стало возможным благодаря поддержке краевых властей и реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения, – отметила министр.

В поликлинике работают более 100 врачей, которые окажут помощь почти по любому профилю. Фото: permkrai.ru

Дмитрий Махонин отметил, что при строительстве этого объекта возникли сложности с первым подрядчиком, которые удалось преодолеть. В результате, стройка была закончена, поликлиника открыта и работает. По словам губернатора, это седьмой объект здравоохранения в Прикамье, который открыли в этом году. В дальнейшем планируется открыть еще семь, в том числе и краевую инфекционную больницу.

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