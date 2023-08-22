МЧС предупреждает жителей Пермского края о тумане ночью 23 августа

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Региональное управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае. По данным ЦГМС, ночью 23 августа в отдельных районах Прикамья ожидается туман.

Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными при ухудшении погоды, а также соблюдать правила дорожного движения. В частности, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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