В Пермском крае участников СВО хотят освободить от уплаты транспортного налога

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае участников специальной военной операции планируют освободить от уплаты транспортного налога. С таким предложением выступил губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предполагается, что данной льготой смогут воспользоваться жители Прикамья, которые имеют регистрацию на территории региона и принимали участие в СВО. К ним относятся те, кто призван в рамках мобилизации, проходит военную службу по контракту или заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Предполагается, что участник СВО не будет платить налог за один грузовой или легковой автомобиль с двигателем до 150 л.с., мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки с двигателем до 50 л.с., самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Соответствующий проект закона депутаты Законодательного собрания Пермского края планируют рассмотреть на пленарном заседании, которое состоится в сентябре. Если законопроект будет принят, то данная льгота начнет действовать уже в 2023 году при начислении транспортного налога за 2022 год. Действие льготы предусмотрено на период с 2022 по 2024 годы.

Напомним, в Прикамье по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина участникам, ветеранам СВО и их семьям оказывается комплексная помощь. С 17 февраля во всех территориях Пермского края созданы центры поддержки «Помощь здесь». Участникам спецоперации или членам его семьи оказывается юридическая психологическая, социальная и прочие виды помощи.

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