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НовостиОбщество22 августа 2023 14:40

В Пермском крае объявили поиски пропавшей 19-летней девушки

Почти неделю назад девушка ушла из дома в Березниках и пропала
Екатерина Оборина
Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

В Пермском крае почти неделю ищут пропавшую 19-летнюю Карину Волкову. Как сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск», вечером 16 августа она ушла из дома в Березниках и исчезла. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски девушки.

Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза серые.

Всех, кому известно о пропавшем человеке, просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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