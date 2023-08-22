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НовостиОбщество22 августа 2023 14:08

На СВО погиб 26-летний Александр Мошев из Верещагино

Церемония прощания с военнослужащим состоится 24 августа
Екатерина Оборина
Фото: Администрация Верещагинского городского округа / ВКонтакте

Фото: Администрация Верещагинского городского округа / ВКонтакте

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб Александр Мошев из Верещагино. Ему было 26 лет. Об этом сообщает администрация округа.

Молодой человек родился в 1997 году, окончил местную школу №2. Затем поступил в техникум на помощника машиниста, а в 2017 году служил в армии артиллеристом. Ушел на СВО в апреле этого года.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким военнослужащего. Церемония прощания с погибшим пройдёт 24 августа с 10.00 в Верещагино.

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