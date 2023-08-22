Департамент транспорта Перми разъяснил порядок продления школьных проездных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта Перми разъяснил порядок продления проездных для школьников и студентов. Отмечается, что текущий льготный период для школьников с 5 по 11 класс, а также для студентов действует до 31 августа.

Так, с 1 сентября для бесплатного проезда в городском общественном транспорте первоклассникам выдадут проездной в школе. Он будет действовать до начала обучения в 5-м классе. Льгота на проездной автоматически сменится при переходе из 4 в 5 класс.

Такой же срок действия льготных проездных установлен для учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов. Ученикам, у которых раньше не было льготного проездного документа, необходимо получить его в одном из пунктов распространения.

Для учащихся 5-11-х классов проездные продлят автоматически в течение сентября. Дополнительно обращаться в пункты распространения не нужно.

Студентам, чтобы продлить срок действия льготных проездных, необходимо предоставить продленный студенческий билет. Это можно сделать до 1 октября в одном из пунктов распространения.

Отмечается, что льготные проездные действительны только при наличии справки из школы или студенческого билета. Кондуктор или контролер имеют право потребовать их в любой момент поездки в общественном транспорте.

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