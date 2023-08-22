В Перми выявили новый случай заболевания корью

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае выявили пятый случай заболевания корью. Больной проживает в доме на улице Челюскинцев в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в чате дома. Также рассказали, что в доме работают врачи, которые проводят медосмотр и вакцинацию. Жильцам рекомендовали привиться.

Информацию об очередном случае заражения корью корреспонденту «Комсомолки» подтвердили в краевом Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что новый больной – взрослый человек.

– В настоящее время в очаге заболевания организованы противоэпидемические мероприятия, идет эпидемиологическое расследование. Устанавливается круг контактных лиц, а также проводится медицинское наблюдение и вакцинация контактных, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. Отмечается, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

Напомним, ранее в Прикамье уже были выявлены четыре случая заболевания корью. Часть из них – завозные. Специалисты напоминают, что единственная эффективная защита от кори – это вакцинация. Всего с начала года от кори в Пермском крае привито свыше 23 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер