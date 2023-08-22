В Перми 1 сентября запретят продажу алкоголя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День знаний 1 сентября в магазинах Перми и Пермского края не будут продавать алкогольную продукцию. Запрет на розничную продажу алкоголя вводится постановлением краевого Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии напомнили, что за нарушение данного ограничения грозит административный штраф. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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