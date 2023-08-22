В Пермском крае окончены поиски пропавшей 17-летней девушки

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае завершены поиски 17-летней девушки, которая пропала в Александровске. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».

«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», - написали волонтеры поискового отряда.

Напомним, 17 августа девушка ушла из дома по улице Северная в Александровске и не вернулась. С тех пор ее местонахождение не было известно. Днем 22 августа волонтеры рассказали, что ее нашли. Где она находилась все это время, не сообщается.

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