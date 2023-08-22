Инаугурация нового мэра Перми пройдет в Дворце молодежи

Сегодня в Перми назначат мэра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прямо сейчас на пленарном заседании гордумы кандидаты на пост главы Перми Эдуард Соснин и Александр Русанов представляют свои программы. Через несколько часов станет известно, кто возглавит Пермь.

В проектном решении, размещенном на сайте Пермской городской Думы сообщается, что церемония инаугурации нового мэра пройдет 28 августа в 14.00, ее организуют в Дворце молодежи.

Напомним, Александр Русанов – глава администрации Ленинского района Перми. Должность он занял в марте прошлого года. До этого был исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края и председателем регионального совета пермского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

Эдуард Соснин - министр экономического развития Пермского края. Он считается основным претендентом на пост главы. Родился в Лысьве. После окончания Высшей школы экономики работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2013 году вернулся в Лысьву, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. Министром стал в ноябре 2020 года.

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