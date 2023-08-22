В Пермском крае объявили поиски 17-летней девушки

Софья ушла из дома в Александровске. Фото: "Регион59".

В Александровске пропала 17-летняя Софья Москвичева, об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».

17 августа девушка ушла из дома по улице Северная. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы Софьи: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые, концы окрашены в рыжий цвет. Была одета в футболку с белой надписью, джинсовые шорты, черные кроссовки. С собой был рюкзак.

Если вам известно, где может находиться София Москвичева, сообщите по телефону в полицию – 102 или волонтерам - 8-912-880-41-60.

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