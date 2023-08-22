Чусовской мост в Пермском крае превращается в долгострой

На подъездах к Чусовскому мосту скапливаются пробки. Фото: Анна Маркова

В декабре 2022 года в Пермском крае торжественно открыли проезд по новому Чусовскому мосту. Историческое событие в масштабах региона и страны произошло на день раньше установленного срока.

Подрядчик обещал достраивать подходы и транспортные развязки к мосту в 2023 году, однако сделано это не было. Полностью проект планировали ввести в эксплуатацию к концу 2023 года, но сроки сорваны.

По информации издания «Коммерсантъ» власти региона собираются предъявить штраф концессионеру проекта - ООО «Пермская концессионная компания». Возможно, удастся договориться о выкупе концессии, тогда проезд по новому мосту могут сделать бесплатным.

Напомним, строительство моста через Чусовую проходило в рамках государственно-частного партнерства на средства из федерального и регионального бюджетов, а также концессионера. Стоимость работ составляет 18,7 млрд рублей.

Каждые выходные перед Чусовским мостом скапливаются многокилометровые пробки, так как подъезды к мосту недостроенные, а случись на мосту ДТП, люди простаивают в пробках по 4 часа, как это было на прошлой неделе.

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