В массовом ДТП в Пермском крае пострадал двухмесячный ребенок

КИА превратилась в кусок металлолома. Фото: ГИБДД Березников.

На трассе Пермь-Березники 17 августа произошла авария с несколькими автомобилями. В ГИБДД Березников рассказали, что 25-летний водитель КИА не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в КамАЗ, после чего КИА отбросило на Шевроле Нива.

В аварии пострадали водитель Шевроле и двухмесячный ребенок, который находился в КИА. Пострадавших с травмами увезли в больницу.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает ГИБДД Березников. - Уточняются все обстоятельства произошедшего. – Просим водителей воздерживаться от опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер