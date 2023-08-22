В массовом ДТП в Пермском крае пострадал двухмесячный ребенок

КИА превратилась в кусок металлолома. Фото: ГИБДД Березников.
На трассе Пермь-Березники 17 августа произошла авария с несколькими автомобилями. В ГИБДД Березников рассказали, что 25-летний водитель КИА не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в КамАЗ, после чего КИА отбросило на Шевроле Нива.
В аварии пострадали водитель Шевроле и двухмесячный ребенок, который находился в КИА. Пострадавших с травмами увезли в больницу.
- По данному факту проводится проверка, - сообщает ГИБДД Березников. - Уточняются все обстоятельства произошедшего. – Просим водителей воздерживаться от опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
В Ниве пострадал водитель. Фото: ГИБДД Березников.