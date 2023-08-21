В Пермском крае после укусов клещей 120 человек заболели боррелиозом

От укусов клещей пострадали более 14 тысяч пермяков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала «клещевого» сезона в Пермском крае зарегистрировано 120 случая заболевания боррелиозом - болезнью Лайма. В числе заболевших – пятеро детей. Еще 45 человек, в том числе трое детей, заразились энцефалитом.

- Ежегодно в Пермском крае показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом в 2 раза превышают показатели Российской Федерации, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего с начала сезона, по данным Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали более 14 тысяч человек.

Чаще всего кровососы присасывались к дачникам. Более чем в половине случаев (более семи тысяч) клещи были обнаружены во время поездок на дачные участки. Еще три с половиной тысячи человек были укушены при посещении леса. И почти три тысячи - на придомовой территории частного сектора.