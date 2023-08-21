В Перми открылся социальный кинозал

"Чебурашку" покажут бесплатно. Фото: кадр из фильма

В Перми на улице Лебедева долгое время работал кинотеатр «Молот». После его закрытия в здании разместили Центр досуга Мотовилихинского района. Но кинематографическое прошлое не дало о себе забыть. И в здании открылся социальный кинозал.

Создавать социальные кинозалы в Прикамье начали в 2019 году. Сейчас их в регионе более полутора сотен. Там можно не только смотреть фильмы, но и обсуждать их.

В честь Дня российского кино в Перми 26 августа пройдет акция "Ночь кино". В этот день в социальном кинозале можно будет бесплатно посмотреть три самых популярных российских фильма текущего года: "Чебурашку" (6+), "Вызов" (6+) и "Праведник" (12+).

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