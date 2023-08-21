Суд отказался менять группу инвалидности пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, в смене группы инвалидности с третьей на вторую. Об этом сообщает ТАСС.

Иск Бекмансурова к главному бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю о смене группы инвалидности зарегистрировали в Свердловском районном суде Перми в январе 2023 года. В ходе первого заседания суд объявили длительный перерыв для проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. В итоге подсудимому было отказано в удовлетворении иска.

Напомним, стрельба в Пермском госуниверситете произошла 20 сентября 2021 года. Будучи первокурсником, Тимур Бекмансуров пришел в университетский кампус с ружьем и начал стрелять в людей. Погибли 6 человек, еще около 60 получили травмы. При задержании студент был тяжело ранен. Врачам, чтобы спасти ему жизнь, пришлось ампутировать часть ноги. Пока шло следствие, Бекмансурову провели экспертизу и бессрочно назначили третью группу инвалидности. Нападавший приговорен к пожизненному заключению.

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