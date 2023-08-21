В Перми 36-летний мужчина ушел из дома и пропал

Фото: Поисковый отряд «Регион 59»

В Перми ищут пропавшего 36-летнего Алексея Щукина. 17 августа мужчина ушел из дома в Мотовилихинском районе города и не вернулся. С тех пор о нем ничего неизвестно, на связь он не выходит. Ориентировку о поисках молодого человека разместили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Приметы пропавшего: рост около 165 сантиметров, крепкого телосложения, глаза зеленые, волосы короткие темно-русые. В тот день он был одет в джинсовые шорты, темно-зеленую водолазку. С собой у него был пакет.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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