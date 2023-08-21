Сотрудники филиала «Азот» готовы к Дню знаний

113 детей сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в этом году отправятся в первый класс. Традиционно их родители получают от «Азота» сертификаты на приобретение канцелярских товаров номиналом 1 500 рублей. Сертификат действует в течение учебного года. Согласно Коллективному договору сотрудникам филиала также предоставляется дополнительный выходной день с сохранением среднего заработка.

Кроме того, профсоюзный комитет филиала «Азот» также вручил родителям первоклассников наборы канцтоваров для учебы и творчества. В этом году их получили 47 сотрудников, которые состоят в профсоюзной организации предприятия.

3 сентября в 12:00 для детей-азотчиков, которые пойдут в первый класс, в ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» пройдет цирковое шоу Лунеговых (г. Пермь), посвященное Дню Знаний.

В этом году в школах города все первоклассники, а это почти 1 900 детей, получат подарки от депутатов Березниковской городской Думы — сотрудников компаний Группы «Уралхим».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Традиционно в День знаний специалисты службы персонала предприятия посетят Березниковский политехнический техникум, Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, Соликамский горно-химический техникум и поздравят с Днем знаний студентов и педагогов. В начале нового учебного года также вручим лучшим студентам сертификаты на получение именных стипендий филиала «Азот».