Экс-депутат Заксобрания Прикамья Плюснин подал иск о самобанкротстве

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск от бывшего депутата Законодательного собрания региона Виктора Плюснина. Он просит признать себя банкротом. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, сумма долга экс-депутата составляет более 57 млн рублей, а имущество должника арестовано. Заявление г-на Плюснина планируется рассмотреть 27 сентября 2023 года.

Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания Пермского края с 2001 по 2021 год. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство дома для детей-сирот в Добрянке. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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