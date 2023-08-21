Новость о сбежавшей в Прикамье пуме оказалась фейком

Расцветка у этих хищников может быть лишь серо-коричневой или желто-серой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Судя по всему, информация о сбежавшей пуме – это просто фейк, и распространил ее в соцсетях какой-то шутник, желая собрать побольше лайков, - объяснили журналистам «Комсомольской правды» в Добрянском обществе охотников и рыболовов.

Напомним, в минувшие выходные по пермским соцсетям разлетелась тревожная новость о том, что якобы 18 августа в районе Демидково сбежала пума, которая содержалась в частном вольере. Первоначально информация об этом со ссылкой на Добрянское охотобщество и полазненского егеря появилась на странице ВК экологического проекта из Полазны. А далее новость пошла гулять и по другим соцсетям.

«Что мам с пумой?», «Вся Полазна встревожена», «Мы свой поход в лес отменили из-за этого», «Сообщений о поимке животного до сих пор не было?», - пишут в откликах пользователи соцсетей.

Но как «КП» объяснили в Добрянском обществе охотников и рыболовов, егеря, на которого ссылаются в соцсетях, нет, и никогда не работало там. А что касается пумы, то черных пум в природе вообще не существует. Расцветка у этих хищников может быть лишь серо-коричневой или желто-серой.

Кстати, первоисточник этой тревожной новости удалил пост о сбежавшей пуме со своей страницы ВКонтакте.