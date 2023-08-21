В 2023 году в Пермском крае снизились рождаемость и смертность

В Прикамье за шесть месяцев родилось 11 115 малышей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермьстат проанализировал демографическую ситуацию в регионе. По итогам первого полугодия 2023 года рождаемость в Пермском крае снизилась на 3,3%, а смертность – на 9%. По данным ведомства, всего в Прикамье за шесть месяцев родилось 11 115 малышей, а умерли – 16 834 человека.

Естественная убыль населения в Пермском крае составила 5719 человек. Среди всех умерших 27,8% составляет население трудоспособных возрастов.

По сравнению с прошлым годом, жители Прикамья стали чаще жениться и разводиться. Так, по данным статистического ведомства, с начала года число зарегистрированных браков выросло на 1,7% - всего 6455. При этом количество разводов выросло на 11,1%. Расторжение брака оформили 5933 пары.

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