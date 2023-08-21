В мэрии Перми прокомментировали увольнение учителей из школы №12

Фото: schule12.edusite.ru

В администрации Перми прокомментировали информацию о массовом увольнении учителей из школы №12 с углубленным изучением немецкого языка. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе мэрии, в течение лета заявление на увольнение написали ряд учителей.

– На начало учебного года весь педагогический коллектив в школе сформирован. В настоящее время открытых вакансий в данном образовательном учреждении нет, - пояснили в администрации.

Ранее свой пост покинула директор школы №12 Елена Ракинцева. Она уволилась по собственному желанию на фоне идеологического конфликта. Трудовой договор с ней был расторгнут 15 августа 2023 года по инициативе работника. Исполнение обязанностей директора школы № 12 возложено на Аллу Зобнину, заместителя директора данного учреждения.

Напомним, несколько месяцев назад в школу пришли представители сообщества «Прикамские витязи», которым отказали в участии во внеклассных часах на патриотическую тему. Директор школы отказалась от того, чтобы уроки проводили в том числе участники боевых действий, ссылаясь на действующее закон об образовании.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер