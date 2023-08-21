В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Свиязева

Фото: Пермь с огоньком / Telegram

Утром в понедельник, 21 августа, из-за коммунальной аварии в Индустриальном районе Перми затопило улицу Свиязева. Кроме того, часть жилых домов и зданий остались без воды.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», с 9.30 утра отключен участок водопровода для проведения ремонтно-восстановительных работ. В результате, без воды временно остались несколько домов и зданий по улицам Свиязева, Леонова, Глинки. В компании также уточнили, что будет организован подвоз воды.

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