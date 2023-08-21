«Уралкалий» и Пермский край подписали соглашение о проведении турнира Ural FC в рамках форума «Россия — спортивная держава»

В мероприятии приняли участие Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, директор по спорту и молодежной политике «Уралкалия» Радмир Габдуллин и исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев.

Соглашение предусматривает проведение международного турнира в октябре, а также взаимодействие сторон по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризацию боевых искусств и единоборств среди населения Прикамья.

Татьяна Чеснокова, Министр физической культуры и спорта Пермского края:

Компания «Уралкалий» является нашим стратегическим партнером в развитии спорта на территории региона, активно поддерживая различные виды и отдельных спортсменов в территориях своего присутствия. Компания внесла огромный вклад в организацию и проведение крупнейших спортивных событий в крае – чемпионата России по самбо, 1-го этапа всероссийского командного турнира по боксу «Кубок Победы». В прошлом году «Уралкалий» взял на себя обязательства по проведению в Перми международного турнира по смешанным единоборствам. В нынешнем году это мероприятие станет одним из центральных в программе проведения форума «Россия – спортивная держава».

Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» высоко ценит гибкость и открытость Пермского края к новым инициативам и партнерству. Наше взаимодействие направлено на создание благоприятной экономической среды, улучшение жизни населения и развития региона. Подписание соглашения будет в дальнейшем способствовать совершенствованию текущих задач, а также внесет существенный вклад в долгосрочное развитие спорта в Пермском крае.

Наша справка

Ural FC (Ural Fighting Championship) — международная лига по ММА и К-1. Основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений.