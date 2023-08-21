Из пермской школы №12 уволились несколько учителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми из школы №12 ушли еще 11 человек. Заявления об уходе написали учителя и завуч по воспитательной работе. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на одного из педагогов.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации. В мэрии пояснили, что в течение лета заявление на увольнение написали ряд учителей. На начало учебного года весь педагогический коллектив в школе сформирован. На сегодняшний день открытых вакансий нет.

Ранее сообщалось, что директор пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева уволилась по собственному желанию. Трудовой договор с ней был расторгнут 15 августа 2023 года по инициативе работника. Исполнение обязанностей директора школы возложено на Аллу Зобнину, заместителя директора данного учреждения.

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