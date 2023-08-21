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НовостиПроисшествия21 августа 2023 6:29

Глава СКР взял на контроль дело об избиении пермяка до смерти подростками

Убийство произошло ночью 19 августа на Гайве
Екатерина Оборина

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смертельного избиения 37-летнего мужчины в Перми. Об этом сообщили в Информационном центре следкома РФ.

Трагедия произошла в ночь на 19 августа около остановки «Рынок» в микрорайоне Гайва. К мужчине и его брату подошли подростки и попросили у них сигарету, но получили отказ. Из-за этого толпа подростков избила мужчин. В результате, от полученных травм 37-летний пермяк скончался в машине скорой помощи. По словам родственников погибшего, нападавших было пятеро.

После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В качестве подозреваемых задержали двух 17-летних подростков. Сейчас расследование продолжается.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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