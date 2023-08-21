В Перми ушла из дома и пропала 65-летняя женщина

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»

В Индустриальном районе Перми неделю назад пропала 65-летняя Зинаида Шумкова. 14 августа она ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Приметы женщины: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем человеке, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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