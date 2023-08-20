В деревне Пермского края из-за замыкания в розетке произошел крупный пожар

Огонь охватил 150 квадратных метров. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранним утром 20 августа в Оханском округе произошел крупный пожар. Горел жилой дом с надворными постройками на улице Нагорная в деревне Гаревляна. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

– Информация о возгорании поступила в 4.55. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 9 человек личного состава и 4 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар удалось ликвидировать в 5.45. В результате происшествия погибших нет. К сожалению, имеется травмированный. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в штепсельной розетке.

Жителям Прикамья напоминают быть более внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

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