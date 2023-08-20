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НовостиОбщество20 августа 2023 15:11

Кондитерская фабрика из Перми выпустила аналог шоколада Kinder

В продаже появился новый шоколад с молочной начинкой «MILKIDS»
Екатерина Оборина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермская кондитерская фабрика «Шоколадная магия» (ООО «Радуга») начала выпускать новый шоколад с молочной начинкой «MILKIDS». Он является аналогом шоколада Kinder. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.

На сегодняшний день новый порционный шоколад продается в восьми странах мира. Кроме России, продукция также представлена в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Китае.

Кондитерская фабрика «Шоколадная магия» была основана в 2016 году. Сейчас фабрика прошла аудит и получила сертификат Halal. Это позволит расширить список стран-импортеров продукции. В частности, в настоящее ведутся переговоры с потенциальными партнерами ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Ираке и Катаре.

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