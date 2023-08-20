В Перми возбудили уголовное дело после убийства 37-летнего мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми следователи возбудили уголовное дело после жестокого убийства 37-летнего мужчины на Гайве. В качестве подозреваемых задержали двух человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, убийство произошло в ночь на 19 августа. Несколько подростков дерзко попросили у двух мужчин сигарету, на что получили отказ. В какой-то момент произошел конфликт и завязалась драка. Подростки толпой напали на 37-летнего мужчину и его брата. В результате, от полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. По словам родственников погибшего, нападавших было пятеро.

По версии следствия, преступление было совершено на остановке общественного транспорта в Орджоникидзевском районе Перми. Двое 17-летних подростков в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу ранее незнакомому 37-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений мужчина, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время задержаны оба подозреваемых. Также следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и допросили свидетелей. Сейчас расследование продолжается.

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