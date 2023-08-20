На следующей неделе в Прикамье ожидается прохладная и дождливая погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей неделе в Пермском крае. По данным специалистов Пермского гидрометцентра, в понедельник, 21 августа, на территории региона пройдут небольшие дожди. Будет прохладно. Температура воздуха ночью около +4…+9 градусов, а днем не выше +16…+21º, в Перми +19.

Во вторник небольшие и умеренные дожди выпадут на севере Пермского края, а в южной части будет сухо. Температурный фон останется на прежнем уровне. Ночью ожидается в пределах +3…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+21.

В среду, 23 августа, в Прикамье ночью еще пройдут небольшие дожди. Днем ожидается без осадков. Столбики термометров в ночные часы опустится до +2…+7 градусов. Днем потеплеет до +15…+20.

В четверг вновь ожидаются дожди на севере региона, в южной половине по-прежнему без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +1…+6 градусов, днем повысится лишь до +14…+19.

В пятницу ночью на севере Пермского края продут небольшие дожди. Днем зона осадков расширится на всю территорию, интенсивность дождей возрастет до умеренной. В ночные часы снова похолодает до +4…+9 градусов. Днем будет не выше +13…+18, в Перми +14…+16.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер