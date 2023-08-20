В Пермском крае потушили крупный лесной пожар в труднодоступном ландшафте

Фото: Пермский лесопожарный центр / Telegram

На территории Чердынского лесничества локализовали крупный лесной пожар в труднодоступном ландшафте вблизи природного заказника «Пернаты». Как рассказали в пермском лесопожарном центре, возгорание обнаружил летчик-наблюдатель Ныробского авиаотделения во время авиационного патрулирования лесов.

Доставку сил и средств для локализации огня пришлось выполнять авиационным способом. Тушили пожар вручную. Кромка пожара проливалась из ранцевого лесного опрыскивателя и мотопомпы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер