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НовостиОбщество20 августа 2023 10:32

В Пермском крае потушили крупный лесной пожар в труднодоступном ландшафте

Доставка сил и средств для локализации огня выполнялась с помощью вертолетов
Екатерина Оборина
Фото: Пермский лесопожарный центр / Telegram

Фото: Пермский лесопожарный центр / Telegram

На территории Чердынского лесничества локализовали крупный лесной пожар в труднодоступном ландшафте вблизи природного заказника «Пернаты». Как рассказали в пермском лесопожарном центре, возгорание обнаружил летчик-наблюдатель Ныробского авиаотделения во время авиационного патрулирования лесов.

Доставку сил и средств для локализации огня пришлось выполнять авиационным способом. Тушили пожар вручную. Кромка пожара проливалась из ранцевого лесного опрыскивателя и мотопомпы.

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