Житель Прикамья взыскал с автосалона деньги за некачественный автомобиль

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Житель Прикамья взыскал с автосалона компенсацию за некачественный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе Пермского районного суда, мужчина купил машину в одном из дилерских центров. Но в ходе эксплуатации выяснилось, что автомобиль три раза попадал в ДТП, а пробег - скручен.

Однако данную информацию продавец не сообщил потребителю перед покупкой и нарушил его права на полноту информации о товаре. Пермяк обратился в суд и попросил расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать стоимость автомобиля, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Суд, с учетом результатов проведенной автотехнической экспертизы, удовлетворил заявленные требования и взыскал уплаченные за автомобиль деньги, неустойку, штраф, а также компенсацию морального вреда и понесенные судебные расходы. В настоящее время решение суда в законную силу еще не вступило.

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