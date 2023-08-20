Фото: КВН / Telegram

Сборная Пермского края победила на летнем Кубке чемпионов КВН. Игры проходили в субботу, 19 августа на сцене УДС «Молот». Об этом сообщили организаторы в telegram-канале КВН.

Летний кубок КВН проводится с 1994 года и собирает на сцене победителей Высшей лиги последних лет. В 2023 году Летний кубок чемпионов КВН приурочен к празднованию 300-летия Перми. За главный приз боролись чемпионы 2022 года - команды «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также пермяки. Ведущим мероприятия был Валдис Пельш.

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