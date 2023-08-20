После ДТП со школьным автобусом в Пермском крае возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Соликамске после ДТП с автобусом, в котором пострадали дети, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет СКР по Пермскому краю.

Авария произошла около 16.00 часов в субботу, 19 августа, на автодороге Соликамск-Красновишерск. В автобусе находилось 20 человек, среди них 15 – дети в возрасте от 14-17 лет.

По данным следствия, во время движения по трассе водитель школьного автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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