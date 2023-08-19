В Пермском крае мужчина с топором бросался на автомобили на трассе

Мужчина с топором нападал на машины. Фото: кадр видео ВК "Наш Закамск".

В Пермском крае на трассе Пермь-Краснокамск полуголый мужчина с топором набрасывался на автомобили. Видео с авторегистратора появилось в социальных сетях. Движение на дороге временно замедлилось, пермяк шел по трассе и замахивался орудием. Автомобилисты, опасаясь, что неадекватный пешеход ударит машину, старались побыстрее его объехать.

В пермской полиции рассказали, что в полицию поступил звонок от автомобилистов, они рассказали, что самостоятельно задержали мужчину и удерживают его. Сотрудники Кировского отдела полиции выехали на место и задержали нарушителя. Они установили его личность, а затем передали медикам, так как получил травмы.

Полицейские проводят проверку, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.

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