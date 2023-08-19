Следственный комитет начал проверку после обрушения части здания на женщину в Перми

Дом, у которого обрушилась часть стены. Фото: Фото: perm.vsedomarossii.ru

В Перми Следственный комитет начал проверку после обрушения части здания на женщину на улице Эпроновской в Перми. Напомним, случай произошел, когда она проходила мимо. На женщину упала часть плиты, она получила травмы.

- Следственным отделом по Ленинскому району Пермь СК РФ по Пермскому краю проводится проверка по сообщению о получении травмы жительницей города Перми в результате обрушения части стены здания, - сообщает ведомство.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, это не единственный случай с пострадавшей. 16 августа на улице 25 Октября, 24 на девушку упал кусок штукатурки с балкона и рассек ей голову.

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